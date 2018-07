Conselho dos EUA reprova droga contra câncer de mama

A repetição do pleito se deu porque a fabricante do Avastin, a suíça Roche, apelou da decisão - o que é raro - e fez lobby na FDA e no Congresso dos Estados Unidos para que a droga tivesse uma segunda chance. A aprovação da droga para o câncer de mama era temporária, até que novos estudos definissem sua eficácia. Os seis membros do grupo votaram que, para o câncer de mama, o Avastin não é eficaz nem seguro. Eles defendem que seu registro não seja mantido. As informações são da Associated Press.