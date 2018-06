Conselho eleitoral da Venezuela suspende credencial de ex-presidente boliviano

CARACAS - A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Tibisay Lucena, anunciou no fim da tarde a suspensão da credencial de acompanhante eleitoral concedida ao ex-presidente boliviano Jorge Quiroga, convidado pela oposição para verificar a votação de hoje.

Tibisay afirmou que Quiroga deu declarações “descabidas” para o momento e violou a legislação eleitoral ao se manifestar abertamente sobre o processo enquanto ainda estavam abertas as urnas. Os venezuelanos votam hoje para escolher os 167 integrantes do Legislativo para os próximos cinco anos.

A presidente do CNE pediu a outras autoridades que tomassem “as providências devidas” após suspender a credencial do boliviano, mas não deixou claro se a retirada do documento significaria a obrigação de deixar o país. O governo exige que todos os envolvidos em acompanhamento da eleição tenham credenciais.

O ex-presidente colombiano Andrés Pastrana também está no país como convidado da oposição para acompanhar o processo. O acompanhamento formal é feito por uma missão da União de Nações Sul-americanas (Unasul).