Conselho francês rejeita imposto de 75% sobre riqueza O Conselho Constitucional da França rejeitou neste sábado o plano de taxar em 75% a renda superior a 1 milhão de euros (US$ 1,32 milhão) no país. A medida foi uma das principais promessas do presidente François Hollande durante sua campanha e havia sido aprovada para o orçamento de 2013. O conselho também não aceitou os novos métodos para calcular o imposto sobre riqueza.