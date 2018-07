Conselho Nacional da Síria elege novo presidente O principal grupo opositor sírio no exílio, o Conselho Nacional da Síria (CNS), elegeu nesta sexta-feira o dissidente George Sabra, de 65 anos, ex-comunista e nascido em uma família cristã, para presidir a organização sediada na Turquia. A escolha de Sabra pode ajudar a conter as preocupações do Ocidente de que a insurgência síria está virando um movimento islamita para derrubar o presidente Bashar Assad.