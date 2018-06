Conservador Anastasiades vence eleições no Chipre

Com 99,5% das votos apurados, os dados do Ministério do Interior do Chipre mostraram que Anastasiades, líder do Partido Comício Democrático (DISY), obteve 57,47% dos votos. Seu oponente, Stavros Malas, do partido comunista AKEL, recebeu 42,53% dos votos.

Estima-se que o Chipre precisará de 17 bilhões de euros (US$ 22,42 bilhões), quase o equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) anual do país, principalmente para socorrer as instituições de crédito cipriotas que foram afetadas pela crise da dívida na vizinha Grécia. As informações são da Dow Jones.