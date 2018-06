Conservador de Israel elogia nome para o Pentágono

Já o presidente do Knesset (Parlamento israelense), Reuven Rivlin, disse que o governo de Israel deve ficar "preocupado, mas não com medo das ideias isolacionistas de Hagel". Muitos consideram o novo chefe do Pentágono um crítico do Estado judeu e muito brando com o regime de Teerã.

Ainda ontem, o porta-voz da chancelaria do Irã, Ramin Memanparast, disse, sobre a indicação de Hagel, que o governo iraniano "espera mudanças práticas na política externa americana e que Washington respeite mais os direitos das nações". A confirmação de Hagel no cargo ainda depende de aprovação do Senado. / G.C.