Conservadores dizem que reativarão economia Os conservadores japoneses prometeram ontem fazer com que a economia do país volte a crescer, um dia após vencerem as eleições legislativas. A Bolsa de Tóquio reagiu bem à vitória do Partido Liberal-Democrático (PLD). A terceira potência econômica mundial, debilitada pela desaceleração internacional e uma persistente deflação, está em plena recessão. A dívida do Japão equivale a 136% de seu PIB.