Conservadores gregos não conseguem formar governo Os esforços da Grécia para negociar uma coalizão de governo, após resultados eleitorais inconclusivos no final de semana, sofreram um revés nesta segunda-feira, depois de o líder conservador Antonis Samaras não ter conseguido chegar a um acordo com seus rivais, aumentando as chances da realização de novas eleições e as dúvidas sobre o futuro do país na zona do euro.