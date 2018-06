Conservadores lideram pesquisas para eleições gregas

ATENAS - O partido grego conservador Nova Democracia lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições parlamentares de 17 de junho, segundo resultado de uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 31.

O levantamento, realizado pela empresa DATA RC para um jornal da pequena região do Peloponeso, mostra que 24,5% dos entrevistados pretendem votar no Nova Democracia, ante 22,1% que disseram estar dispostos a votar no partido Syriza, que é contrário às medidas de resgate da União Europeia.

Excluindo os eleitores indecisos, o Nova Democracia deve obter 28,4% dos votos, porcentual abaixo dos 29,4% apontados pela pesquisa do DATA RC realizada uma semana atrás, mas o apoio ao Syriza também registrou recuo, de 28,8% para 25,6%.

As informações são da Dow Jones.