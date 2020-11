Conservadores propagaram desinformação reiteradamente sem punição do Facebook, diz jornal

Nos meses finais da campanha presidencial, apoiadores do presidente Donald Trump e grupos conservadores com muitos seguidores online frequentemente cruzaram os limites estabelecidos pelo Facebook para o compartilhamento reiterado de desinformação. Esses usuários, porém, receberam poucas penalidades, de acordo com um exame feito pelo jornal americano The Washington Post de vários meses de postagens e gastos com publicidade e de documentos internos da empresa.

Em alguns casos, suas contas foram poupadas de uma fiscalização mais severa por conta da preocupação com a percepção de um viés anti-conservadorismo, segundo relataram atuais e ex-funcionários do Facebook.

No final do ano passado, o Instagram - pertencente ao Facebook - retirou uma sinalização de infração contra Donald Trump Jr. no âmbito de uma checagem que o teria tornado um “reincidente”, temendo a reação que teria decorrido com as penalidades impostas, segundo dois ex-funcionários que acompanham o tema. Um ex-funcionário disse que essa foi uma entre várias notificações retiradas no ano passado para membros da família do presidente. As penalidades podem incluir medidas como tráfego reduzido e perda de relevância na pesquisa.

Procurado em diversas oportunidades por email para comentar, um porta-voz de Donald Trump Junior não respondeu. A porta-voz do Facebook Andrea Vallone não contestou o detalhe, dizendo que a empresa é "responsável por como aplicamos a fiscalização” e que “não aplicaremos uma penalidade em casos raros em que a classificação não fosse apropriada ou garantida de acordo com o estabelecido diretrizes.”

O tratamento contradiz as alegações de viés anti-conservador levantadas por Trump e seus filhos, bem como por líderes republicanos no Congresso. E também levanta questionamentos sobre se o Facebook está preparado para agir contra a disseminação sistemática de desinformação, que pode se intensificar conforme a contagem dos votos é reportada nesta semana.

Em uma tentativa de evitar erros de eleições anteriores, o Facebook determinou uma série de novas políticas, incluindo limites para anúncios políticos e regras contra anúncio prematuro de vitória. Mas ex-funcionários dizem que o programa de checagem de fatos da empresa, criado em resposta à enxurrada de notícias falsas da eleição de 2016, não conseguiu restringir os maiores produtores de conteúdo falso e enganoso.

A iniciativa conta com checadores de fatos independentes, e disponibiliza uma gama de classificações para material duvidoso, que vão de falso a parcialmente falso, passando até por ausência de contextualização. Exceções e considerações políticas, no entanto, moldam as consequências que essas classificações desencadeiam, de acordo com pessoas que estiveram envolvidas na execução do programa na corrida eleitoral, conduzindo consistentemente a empresa em direção a uma fiscalização menos robusta.

A aplicação atrasada e desigual das regras da empresa é evidente, em particular nas páginas de direita proeminentes do Facebook envolvidas no compartilhamento de notícias sobre a eleição. Mais de uma dúzia dessas páginas identificadas pelo The Washington Post compartilharam conteúdo desmentido pelos próprios verificadores de fatos terceirizados do Facebook duas vezes em 90 dias nos últimos seis meses, atendendo à definição de infratores reincidentes descrita por várias pessoas familiarizadas com o processo da empresa e apoiadas por comunicações internas. Mas muitas dessas páginas ainda estavam atraindo engajamento significativo e ainda comprando anúncios, apesar das regras para infratores reincidentes que prescrevem penalidades significativas, incluindo distribuição reduzida de conteúdo e a revogação de privilégios de publicidade.

Alguns violaram claramente o limite do Facebook de duas infrações para "informações falsas". Vários tiveram três ou mais verificações de fatos contra eles dentro de 90 dias, embora alguns fossem classificações menores de contexto parcialmente falso ou ausente.

O America First Action, um dos maiores grupo de apoiadores de Trump, por exemplo, postou em diversas oportunidades material julgado como falso pelos checadores independentes do Facebook. As alegações envolviam questões urgentes de política interna que são fundamentais para a campanha presidencial, como acusações de que o ex-vice-presidente Joe Biden tentaria tirar o dinheiro da polícia - rotuladas como falsas. Um novo vídeo com a mesma alegação, postado três dias depois do primeiro, ganhou rótulo idêntico.

Mesmo tendo recebido duas rotulagens falsas em 90 dias, além de repetidas checagens de fatos em postagens sobre a agenda energética e o plano tributário de Biden, o America First Action ainda pode anunciar, de acordo com o arquivo público do Facebook. Não há evidências de que sua distribuição tenha sido reduzida, de acordo com dados de engajamento da ferramenta de análise de mídia social CrowdTangle e parceiros de checagem de fatos do Facebook que falaram sob a condição de anonimato porque a empresa é seu cliente.

Vallone, do Facebook, se recusou a comentar sobre o status da página da America First Action ou de qualquer outra. Ela também se recusou a disponibilizar qualquer pessoa da equipe de verificação de fatos ou integridade de notícias para uma entrevista. Ela afirmou que “muitas” das páginas questionadas pelo The Post “foram penalizadas por compartilhar repetidamente informações incorretas nos últimos três meses.” Mas não especificou as penalidades ou a quais páginas elas foram aplicadas.

Enquanto isso, os conservadores contam com algumas das maiores audiências no Facebook, tendência que continua durante a eleição. Durante a semana passada, as principais páginas políticas do Facebook que receberam os maiores aumentos de visualizações foram páginas de direita, incluindo Donald Trump, Fox News, e Breitbart News, junto com a página de Joe Biden e a de esquerda NowThis Politics, de acordo com um relatório interno de tráfego.

Ao mesmo tempo, certas postagens com alegações duvidosas - verificadas por checadores terceirizados do Facebook - não chegam a ser rotuladas. Em agosto, por exemplo, uma página do apresentador de rádio Rush Limbaugh divulgou que o maior infectologista do país, Anthony Fauci, possuía parte da patente de uma vacina contra o coronavírus. Um dos verificadores terceirizados do Facebook desmascarou a afirmação, mas nenhum rótulo foi aplicado à postagem de Limbaugh, que ganhou mais de 17.000 compartilhamentos, comentários e curtidas. O mesmo ocorreu com um post de Limbaugh alegando que Joe Biden havia pré-gravado seu discurso na convenção do partido.

Vallone, do Facebook, se recusou a divulgar o tempo médio que uma postagem leva para ser rotulada, mas disse que a plataforma auxilia os checadores a "priorizar o que avaliar". Alguns usuários dizem que foram punidos pelo que o Facebook afirma serem repetidas falsidades. /Com informações do W.Post