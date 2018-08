Constituinte quer processar opositores por 'ataque' contra Maduro

CARACAS - A Assembleia Constituinte venezuelana iniciará nesta quarta-feira um processo para submeter à Justiça deputados opositores acusados de envolvimento em um suposto atentado contra o presidente Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira à noite o órgão que controla o país com poderes absolutos.

O presidente da Constituinte, Diosdado Cabello, convocou uma sessão que terá como único ponto “a retirada da imunidade parlamentar dos deputados implicados no magnicídio frustrado” contra Maduro. “A Justiça vem aí e vem com tudo”, disse Cabello.

O deputado de oposição Juan Requesens, a quem Maduro vinculou nesta terça-feira com o suposto atentado, foi detido pelo serviço de inteligência, denunciou seu partido Primeiro Justiça.

“Foram sequestrados por 14 homens do Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência) o deputado Requesens e sua irmã Rafaela”, disse o partido em sua conta no Twitter.

A denúncia foi feita horas após Maduro implicar o deputado Requesens e Julio Borges, ex-presidente do Parlamento, no suposto ataque com drones com explosivos no sábado, durante uma parada militar.

Maduro disse que buscas estavam sendo feitas em meio às investigações. No exílio, Borges é uma das mais destacadas figuras da oposição venezuelana e também integra o Primeiro Justiça, partido do ex-candidato presidencial Henrique Capriles.

Mais cedo, Requesens fez um inflamado discurso no qual prometeu continuar pressionando para tirar Maduro do poder. “Vamos tirar Maduro, vamos sair desta tragédia”, disse o político de 29 anos no Legislativo, de maioria opositora. / AFP