Consulado averigua se há brasileiros entre as vítimas em Manchester

LONDRES - O consulado-geral do Brasil em Londres, em coordenação com a Embaixada do Brasil, informou que ainda averigua se há brasileiros entre as vítimas do atentado terrorista ocorrido na noite de segunda-feira, 21, em Manchester.

O comunicado enviado há pouco à imprensa pede para quem tenha informações ou não tenha conseguido contatar familiar ou amigo que tenha estado na Manchester Arena ontem à noite, que entre em contato com o consulado.

Os números mais atualizados da polícia local citam a morte de 22 pessoas e outras 59 feridas, após uma explosão nos arredores da Manchester Arena, onde acontecia um show da cantora pop Ariana Grande.

O caso está sendo tratado como terrorismo e, ao que tudo indica, tratou-se de um suicídio promovido por um homem-bomba. Há crianças e jovens entre os mortos. Para contatar o consulado brasileiro, é preciso ligar no telefone 00 (44) 77 2021 5984.