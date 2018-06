Consulado da Índia no Afeganistão é alvo de atentado O consulado da Índia na cidade Jalalabad, no Afeganistão, próxima à capital Cabul, foi alvo de um atentado a bomba na manhã deste sábado. A explosão matou nove pessoas, seis delas crianças. Ao menos outras 24 pessoas, incluindo um policial, ficaram feridas no ataque. Este foi o primeiro grande atentado no país desde o início do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.