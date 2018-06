Consulado egípcio na Líbia é alvo de bomba Parte de uma das paredes externas do consulado do Egito na cidade líbia de Bengasi desmoronou com o impacto de uma bomba que foi atirada no local, neste sábado, 17. Segundo informações de um oficial de segurança, o porta-voz Abdallah al-Zayedi, a bomba foi atirada por homens que passaram em um veículo. Além da parede do edifício, carros que se encontravam estacionados próximo ao consulado foram danificados na explosão. O mesmo porta-voz informou que não houve feridos. Fonte: Dow Jones Newswires.