Consulados estrangeiros na Austrália recebem 'pacotes suspeitos' e são desocupados

SYDNEY, Austrália - Diversos consulados estrangeiros foram desocupados nesta quarta-feira, 9, em Melbourne, após o recebimento de pacotes suspeitos. Ao menos sete escritórios, incluindo os de Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia, Itália, Espanha e Alemanha, receberam encomendas com suposto "material perigoso".

"As circunstâncias desses incidentes estão sendo investigadas", disse a polícia australiana em comunicado.

Segundo a emissora Australian Broadcasting, os pacotes também foram encontrados nos consulados da Suíça, Paquistão, Nova Zelândia e possivelmente Grécia, França e Hong Kong.

Ainda é incerto se o caso afetou as missões diplomáticas exercidas pelos embaixadores dos respectivos países afetados em Camberra.

De acordo com um funcionário do consulado da Nova Zelândia ouvido pela emissora ABC, os pacotes continuam sacolas plásticas para embalar sanduíches com um material arenoso.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros, um veículo para materiais perigosos e viaturas policiais foram vistos em frente ao consulado da Índia, o qual foi desocupado pelos funcionários. Alguns vestiam máscaras no momento em que deixavam o prédio. O acesso ao edifício foi liberado mais tarde pelas autoridades.

Na véspera, um pacote suspeito foi interceptado no consulado da Argentina em Sydney. A polícia fez testes para identificar a substância, mas o resultado não foi revelado ainda. //ASSOCIATED PRESS