Consulados são evacuados em Istambul

Dogan afirmou que a medida faz parte do procedimento padrão e que o governo turco coletou amostras do material para análise laboratorial.

A porta-voz do Departamento de Relações Exteriores, Comércio e Desenvolvimento do Canadá, Claude Rochon, disse que "todos os funcionários da missão canadense estão a salvo". Já o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha disse que o consulado do país em Istambul recebeu um "objeto suspeito", mas que seus funcionários estão fora de risco e que as autoridades da Turquia foram notificadas. Fonte: Associated Press.