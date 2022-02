Consumo de cocaína envenenada deixa ao menos 12 mortos na Argentina

BUENOS AIRES - Ao menos 12 pessoas morreram e outras 50 estão internadas em hospitais da região metropolitana de Buenos Aires após consumir cocaína adulterada. Segundo o jornal argentino Clarín, os investigadores acreditam que possa se tratar de cocaína contaminada com veneno de rato e apuram se o caso está inserido em uma guerra entre grupos narcotraficantes rivais.

Os casos foram registrados nas cidades de Hurlingham, Tres de Febrero, San Martín e Ituzaingó. O secretário de Segurança da Província de Buenos Aires, Sergio Berni, pediu na tarde desta quarta-feira, 2, que quem comprou drogas entre a terça-feira e hoje que as jogue fora. Em declaração à rede Telefé, ele disse que o número de mortos pode subir. "Estamos trabalhando para tirar (a droga) de circulação."

Berni participou das operações na busca pelos responsáveis em comercializar a substância contaminada. De acordo com o Clarín, a polícia de Buenos Aires invadiu um local conhecido como Porta 8 na cidade de Tres de Febrero onde a droga teria sido comprada pelos consumidores. Os agentes prenderam dez pessoas e encontraram substâncias similares às consumidas pelas vítimas, segundo seus parentes. A maioria das vítimas é de homens de entre 31 e 45 anos. Alguns dos hospitalizados estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

As investigações estão sendo conduzidas pela delegacia de drogas ilícitas de San Martín. O procurador-geral de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmou ao Clarín que esse é um caso excepcional e que leva a pensar que a droga foi envenenada intencionalmente, e não um erro no processamento do material.

Ele diz acreditar que o número de internados deve subir à medida que mais pessoas consumirem a droga, que já pode ter sido distribuída pelo país. "O importante é que o consumidor que tenha isso em seu bolso se dê conta do risco que está correndo", afirmou ao Clarín.

Questionado sobre a hipótese de um ajuste de contas entre grupos rivais, segundo o jornal argentino, Lapargo disse que essa é uma possibilidade que está sendo considerada, ressaltando que trata-se de uma prática não vista em outros casos.

Berni explicou que todo traficante que compra a cocaína fraciona a droga depois. Alguns fazem com substâncias não tóxicas, como o amido. Outros colocam alucinógenos. "Se você não tem nenhum tipo de controle, essas coisas acontecem", mas evitou especificar se a droga foi adulterada como parte de uma guerra entre facções.

Os primeiros relatórios oficiais indicam que as vítimas sofreram convulsões e parada cardíaca súbita, por isso estimam que a cocaína continha um forte depressor do sistema nervoso central./COM EFE e AFP