Consumo de energia elétrica na China sobe 7% em março O consumo de energia elétrica na China cresceu 7% em março ante igual período do ano anterior, atingindo 416 bilhões de quilowatt por hora, de acordo com a Administração Nacional de Energia da China. No período entre janeiro e março de 2012, o consumo aumentou 6,8% para 1,1655 trilhão de quilowatt/hora.