Conta Corrente do Japão tem saldo de +1,25 tri de ienes O Japão registrou, pelo segundo mês consecutivo, superávit em conta corrente de 1,25 trilhão de ienes em março, antes de ajustes sazonais. O resultado veio acima do esperado por economistas consultados pela Dow Jones, que aguardavam um superávit de 1,22 trilhão de ienes e foi sustentado pela receita de investimento externo, apesar de as exportações permanecerem fracas. Na comparação com igual período do ano anterior, houve uma queda de 4,3%, informou hoje o Ministério de Finanças.