Contagem parcial dos votos indica recuo da sigla de Putin em eleição na Rússia

A contagem preliminar dos votos na Rússia indica que houve uma forte queda no apoio ao partido do premiê Vladimir Putin nas eleições parlamentares realizadas neste domingo.

Com mais de 50% dos votos já contados, a comissão eleitoral afirma que o partido Rússia Unida, de Putin, tem 49,6% dos votos, uma brusca queda em relação aos 64% obtidos em 2007.

Apesar disso, o partido ainda seria o principal vencedor do pleito.

Uma pesquisa de boca de urna havia indicado que o partido de Putin conquistaria 220 vagas das 450 da câmara baixa do Parlamento, conhecida como Duma. Hoje a sigla possui 315 cadeiras.

O grupo Golos, o único que monitora de forma independente o pleito russo, alega ter registrado 5,3 mil irregularidades nas eleições deste domingo. A Golos afirma que teve seu site atacado por hackers.

Putin

Se os resultados forem confirmados, o Rússia Unida poderia estar perdendo a maioria de dois terços, que permite que a sigla promova alterações na constituição sem a necessidade de apoio externo.

O líder do partido, Boris Gryzlov, disse que espera conquistar a maioria da Duma. O resultado seria embaraçoso para Putin, que pretende concorrer à Presidência em março de 2012. Ele foi presidente russo entre 2000 e 2008, mas foi impedido pela constituição do país de concorrer a um terceiro mandato consecutivo.

Segundo o comitê eleitoral, o segundo colocado no pleito - ainda com contagem parcial dos votos - é o Partido Comunista, com 19,7% dos votos. A sigla reclamou de irregularidades nas eleições.

"Nós recebemos milhares de ligações de nossos escritórios regionais, confirmando muitas violações e fraudes", disse o vice-diretor do partido Ivan Melnikov, em um comunicado no site da sigla na internet.

"Ao longo do dia, era como receber relatos de uma guerra."

A oposição denuncia desde a compra de votos a urnas cheias de votos falsos. Já Putin acusou potências estrangeiras de interferirem nas preparações para o pleito russo.

A polícia de Moscou disse que mais de cem pessoas foram presas em uma demonstração da oposição no centro da cidade no domingo.