Contagem parcial indica vitória de Santorum no Kansas O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Rick Santorum venceu neste sábado o caucus feito pelo Partido Republicano no Estado do Kansas, mostra a contagem parcial da disputa. Com 61% dos votos contados, Santorum estava com 53%, enquanto Mitt Romney tinha 17%, Newt Gingrich, 16%, e o deputado Ron Paul, 13%. Santorum, ex-senador pela Pensilvânia, está em segundo lugar na disputa interna dos republicanos.