Contas de e-mail do Departamento de Estado dos EUA foram invadidas, diz mídia

WASHINGTON - Os sistemas de e-mails não sigilosos do Departamento de Estado americano foram alvo de um ciberataque nas últimas semanas, aproximadamente na mesma época em que os sistemas da Casa Branca foram invadidos, de acordo com reportagens da mídia nos EUA.

A rede do Departamento de Estado foi invadida no mês passado, mas o organismo governamental não desconectou os sistemas afetados até o fim de semana, segundo o nextgov.com, site de informação sobre tecnologia federal. A página disse ter havido atividade anormal no sistema de e-mails até o final de outubro.

A invasão no Departamento de Estado se deu após intrusões semelhantes nos últimos meses à Casa Branca, ao Escritório de Administração de Pessoal e, ainda na semana passada, aos correios do país e à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês).

Os correios dos EUA afirmaram ter sido alvo de uma invasão que pode ter comprometido informações pessoais de mais de 800 mil funcionários, assim como dados de consumidores que entraram em contato com seu centro de atendimento durante os oito primeiros meses deste ano. No caso da NOAA, quatro sites da agência foram afetados.

O ciberataque ao Departamento de Estado foi relatado pela primeira vez no domingo pela agência de notícias Associated Press. A violação não afetou nenhum dos sistemas sigilosos do organismo, de acordo com o jornal The New York Times. / REUTERS