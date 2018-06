Contas públicas da Itália estão em ordem, diz ministro

Um dia após o governo vivenciar um caos com a renúncia de ministros do partido Povo da Liberdade (PDL), de centro-direita, Saccomanni afirmou ao jornal italiano Il Sole 24 Ore que o país tem até o fim do ano para aprovar as medidas orçamentárias exigidas para cumprir uma promessa feita à União Europeia de manter seu déficit abaixo de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

"A lei do orçamento (2014) é obrigatória", afirmou o ministro. "Nós não podemos evitá-la. Um governo fará isso. Vamos esperar e ver o desdobramento da situação política, mas não há razão para que isso não seja feito."

Em uma reunião final na sexta-feira, o Gabinete não conseguiu aprovar as medidas de cerca de 3 bilhões de euros (US$ 4 bilhões) para ajudar a cumprir a meta de déficit de 3% do PIB. Fonte: Dow Jones Newswires.