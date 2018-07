Continuam negociações para formação de governo grego

Samaras está reunido com Evangelos Venizelos, do Pasok, e em seguida se encontrará com Fotis Kouvelis, do Esquerda Democrática, provavelmente para decidir sobre posições no novo gabinete.

As reuniões ocorrem depois de representantes dos três partidos negociarem até a noite de ontem sobre uma plataforma política comum. Segundo fontes, as conversas estão progredindo bem e tem havido convergência de opiniões sobre questões políticas, incluindo o desejo comum de relaxar os termos do programa de austeridade que acompanhou o socorro ao país.

Em mais um sinal de que um acordo está próximo, Kouvelis afirmou à liderança de seu partido ontem que está preparado para apoiar o novo governo, enquanto Venizelos disse que um governo pode ser formado na tarde desta quarta-feira. As informações são da Dow Jones.