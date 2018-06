Conto de duas petrolíferas

Para não parar de vez, Peña Nieto cometeu uma heresia: propôs uma reforma radical do setor de energia. Para se inspirar, olhou para o Brasil e para a reestruturação da Petrobrás. Ou melhor, a Petrobrás dos anos 90.

Digamos que foi uma volta ao futuro, pois a Petrobrás atual, a soberana do pré-sal, amuralhada pelo nacionalismo, prisioneira dos preços camaradas e pauperizada a cada tanque abastecido, tornou-se um modelo. A Petrobrás da era Lula é o modelo de tudo o que os mexicanos queriam evitar.

Esqueça, no momento, a bacia de lama em que a mais conhecida e outrora melhor multinacional brasileira se atolou nos últimos tempos. Deixe que Justiça e as CPIs esmiúcem os descaminhos da empresa, que ensaiam convertê-la em caixa eletrônico para bancar campanhas de amigos do poder.

O desafio para o Brasil, que hoje segue para as urnas, não é apenas desvendar o que se passou à meia luz na mais importante torre empresarial do País. O macete é enxergar o que ocorre à luz do dia no Planalto Central.

Populismo energético misturado com o nacionalismo de recursos naturais ainda é o aperitivo preferido em muitos palácios da América Latina. Pouco afeito à privatização e desconfiado do mercado aberto, o presidente Lula nunca escondeu seu incômodo com as reformas do governo anterior.

Sim, a produção nacional disparara após a quebra do monopólio, um estalo político que abriu os campos de petróleo para a exploração privada e forçou a Petrobrás a concorrer com as melhores do mundo. Uma década depois, o Brasil, pela primeira vez, beirava a autossuficiência em petróleo. Em vez de quebrar, a Petrobrás se fortaleceu.

Houve a descoberta do pré-sal, que foi a deixa perfeita para o governo Lula voltar ao eixo nacionalista. Afinal, com o pré-sal à mão, por que entregar de bandeja a bonança ao mercado ou, pasmem, aos estrangeiros? Foram-se as concessões. Entrou o regime de partilha, com a Petrobrás novamente encastelada - e sobrecarregada. A empresa brasileira, que em 2010 perdia apenas para a Exxon em valor de mercado (US$223 bilhões), hoje amarga a maior dívida entre as petrolíferas da bolsa. Os mexicanos entenderam tudo isso. Com produção em declínio desde 2004, a Pemex perdera a majestade.

O jeito era quebrar um tabu de 75 anos e derrubar o monopólio. A mera proposta colocou Peña Nieto no pelourinho ainda na campanha. Acusado de entreguista pela esquerda nacionalista, o candidato do Partido Revolucionário Institucional, a legenda conservadora que inventara o monopólio, citou a Petrobrás.

Eleito, cumpriu a promessa e inovou. Introduziu um modelo híbrido, misturando regimes de concessão e partilha. Reservou para a Pemex a maioria dos campos com reservas comprovadas em águas rasas. Já para as reservas novas, em águas ultraprofundas, com custo e risco exploratórios maiores, chamou o mundo.

Peña Nieto fala em atrair US$ 50 bilhões em investimentos. Ainda é uma promessa, com muitos obstáculos pela frente. No entanto, o caminho já está traçado e a rota passa por aqui, o Brasil de 20 anos atrás.

