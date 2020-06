Contra coronavírus, academia da Califórnia cria baias individuais

LOS ANGELES - Vários Estados dos EUA permitiram a reabertura de lojas restaurantes e academias em meio à preocupação de garantir a segurança de seus clientes. E o dono da academia Inspire South Bay Fitness, em Redondo na Califórnia, Peet Sapsin, sabia que tinha de ser criativo para atrair os frequentadores novamente.

Sapsin e a mulher dele criaram cabines de plástico transparentes individuais, para que as pessoas possam manter distanciamento social e não espalhar gotículas de suor pelo ambiente da academia.

Ele disse que inicialmente ia exigir que os clientes usassem máscara o tempo todo, mas percebeu que as pessoas não conseguiam respirar direito enquanto faziam exercícios.

Segundo Sapsin, várias ideias foram colocadas no papel e depois eles construíram seu primeiro protótipo. “As cabines são feitas com canos de PVC e cortinas de plástico, uma alternativa mais barata ao acrílico.” O proprietário da academia disse que a construção de todas as cabines saiu por cerca de US$ 400 (R$ 2 mil).

A academia é higienizada diariamente, as janelas ficam abertas e os ventiladores ligados para que o ar circule. Cada cabine tem todos os equipamentos necessários para a sequência de exercícios, então a pessoa não precisa ficar indo de um lado a outro da academia para se exercitar. Dentro dos espaços também há produtos desinfetantes, para que as pessoas possam se higienizar depois do treino, disse Sapsin.