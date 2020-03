Contra coronavírus, governo dos EUA recomenda que americanos evitem viagens ao Brasil

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos publicou, no sábado, 21, um alerta de nível 3 recomendando que as pessoas evitem quaisquer viagens não essenciais para o Brasil, informou a Embaixada dos EUA no Brasil.

O documento do governo americano afirma que o Brasil está passando por uma transmissão contínua do novo coronavírus. "Adultos mais velhos e pessoas de qualquer idade com problemas médicos crônicos correm maior risco". De acordo com o Ministério da Saúde, Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados.

O texto afirma ainda que quem viaja deve evitar contato com pessoas doentes, lavar as mãos com frequência com sabão e água por pelo menos 20 segundos. Se o sabonete e água não estiverem disponíveis, a recomendação é usar álcool em gel.

Pessoas que voltarem do Brasil para os Estados Unidos devem ficar em casa por 14 dias, monitorarem sua saúde e adotar o isolamento social, orienta o documento.