Contra estupros, partido da Índia distribui facas e pimenta a mulheres

MUMBAI - O partido nacionalista hindu que governa Mumbai distribuiu facas e pimenta em pó para que as mulheres da cidade se defendam de estupros, assunto que mobiliza a Índia desde um caso brutal ocorrido em dezembro em Nova Délhi.

O partido Shiv Sena, aliado do principal grupo indiano de oposição, o Partido Bharatiya Janata, disse ter distribuído 21 mil facas com lâminas de 7 centímetros em Mumbai arredores, e tem a intenção de chegar a 100 mil utensílios distribuídos.

A polícia de Mumbai disse estar examinando as facas e cogitando medidas judiciais. "É um gesto simbólico", disse o porta-voz do Shiv Sena, Rahul Narvekar, acrescentando que facas com lâminas menores do que 15 centímetros não se encaixam na definição legal de arma.

O partido também distribuiu saquinhos de pimenta moída, aparentemente para jogar nos olhos de eventuais agressores. "É só para dar um sinal a assediadores, elementos antissociais e perpetradores de crimes contra as mulheres de que as mulheres estão empoderadas e podem tomar conta de si mesmas", disse Narvekar.

No jornal do partido, o Samana, Ajay Chaudhari, responsável pela campanha de distribuição de facas, disse: "Não tenham medo de usar as facas se alguém a atacar."

Em 16 de dezembro, uma universitária de 23 anos sofreu um estupro coletivo dentro de um ônibus, depois de sair de um cinema em Nova Délhi, e foi jogada do veículo em movimento. Ela morreu dias depois, motivando um debate nacional sobre a violência sexual.

Mumbai, maior cidade da Índia, é considerada em geral mais segura que Nova Délhi, a capital.