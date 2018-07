Contra Irã e Coreia do Norte, Pentágono anuncia instalação de 14 interceptadores O secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel (foto), anunciou ontem a instalação em território americano de 14 interceptadores de mísseis até 2017 e de outro radar no Japão, em razão das ameaças do Irã e da Coreia do Norte. Trinta interceptadores já estão em funcionamento em bases no Alasca e na Califórnia. "Vamos fortalecer nossa capacidade de defesa contra mísseis de várias formas, diante das crescentes ameaças do Irã e da Coreia do Norte", declarou Hagel em uma entrevista coletiva no Pentágono. Os 14 interceptadores serão instalados no complexo militar de Fort Greely, no Alasca. Atualmente, mísseis norte-coreanos e iranianos não conseguem atingir os EUA.