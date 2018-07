Contra reforma, partido minoritário abandona coalizão na Índia

O partido Congresso Trinamool tinha seis ministros e 19 parlamentares. Sem eles, o primeiro-ministro Manmohan Singh perde a maioria no Parlamento, tornando ainda mais instável o cenário político.

Embora aparentemente não haja risco imediato de que o governo caia, Singh terá dificuldades para aprovar suas reformas econômicas e outros projetos, pois dependerá de dois poderosos partidos regionais que têm suas próprias agendas políticas e também se opõem às reformas -- como a que autoriza redes estrangeiras de supermercados a se instalarem na Índia.

O Congresso Trinamool anunciou sua saída do governo após uma greve geral que paralisou várias partes do país contra as reformas, na quinta-feira.

Nesta sexta, o governo disse que levará adiante as propostas. Entre as medidas discutidas estão o fim de um imposto sobre a contratação de crédito empresarial no exterior, a adoção de incentivos para que pessoas físicas comprem ações, e a autorização de mais investimentos estrangeiros no setor de seguros. Apesar da insatisfação popular, empresários indianos são favoráveis às reformas.

(Reportagem adicional de Satarupa Bhattacharjya e Manoj Kumar)