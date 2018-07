Controladores de voo podem decretar greve na Alemanha

O chefe da autoridade de controle do tráfego aéreo da Alemanha DFS, Dieter Kaden, apelou aos controladores de voos para que evitem greve e "assumam a responsabilidade pela companhia e pela economia alemã de modo geral". A DFS é uma empresa organizada pela lei privada, 100% controlada pelo governo alemão, que emprega cerca de 6 mil pessoas e é responsável pelo controle do tráfego aéreo alemão.

A DFS encaminhou a disputa trabalhista para arbitragem no início de agosto, mas o sindicato rejeitou o resultado um mês depois. As novas negociações, com base no resultado da arbitragem, foram rompidas ontem. As informações são da Dow Jones.