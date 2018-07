Convenção democrata quer mobilizar base do partido e atrair indecisos

CHARLOTTE - Sem o brilho e os bordões "Sim, nós podemos", "Esperança" e "Mudança", de 2008, a convenção democrata será aberta na noite desta terça-feira, 4, em Charlotte, Carolina do Norte, com os desafios de mobilizar a base do partido a votar pela reeleição do presidente americano, Barack Obama, e atrair os eleitores independentes e indecisos. O evento será marcado por uma polida confrontação aos ataques recebidos por Obama e seus aliados na semana passada durante a convenção republicana, quando Mitt Romney foi consagrado seu candidato à Casa Branca com uma agenda formulada pelos movimentos da ultradireita.

O momento alto da convenção será o discurso final de Obama, na noite de quinta-feira. Segundo os colaboradores do presidente, o texto ainda está em elaboração. Mesmo com um slogan mais morno, "Pra Frente", o democrata tentará remarcar sua permanência na Casa Branca como a escolha por uma visão de futuro e alternativa ao retorno do país, pelas mãos de Romney, para o modelo econômico do governo de George W. Bush.

Obama terá como valer-se de seu comando na operação que culminou com a execução de Osama bin Laden, o líder máximo da Al-Qaeda, em maio de 2011. E, em princípio, se valerá de uma das lacunas do discurso de Romney no último dia 30 - a guerra no Afeganistão. Obama tenderá a ressaltar seu compromisso de encerrá-la em 2014, da mesma forma como já acabou com o conflito no Iraque em dezembro de 2011.

Os momentos anteriores a seu discurso seguirão uma lógica especial para cativar os eleitores jovens e os adultos de classe média, assim como as comunidades negra e latino-americana. O segundo mais importante discurso da convenção caberá a Julian Castro, prefeito de San Antonio (Texas) e político mais conhecido como o "Obama hispânico", na noite de hoje. Embora Castro esteja aprendendo espanhol apenas agora, aos 38 anos, sua presença não tem o objetivo apenas de destacar uma nova liderança do partido, mas especialmente de atrair a parcela do eleitorado latino ainda indecisa.

Marido, pai e amigo

A primeira-dama Michelle finalizará a noite de hoje com um discurso sobre Obama como marido, pai e amigo - um contraponto ao de Ann Romney, esposa do candidato republicano, no último dia 29.

Mas Michelle somará seu depoimento pessoal sobre os momentos em que o marido precisou tomar medidas difíceis, como a ajuda financeira do governo à GM e à Ford, segundo Brent Colburn, diretor de Comunicações da campanha de reeleição. Amanhã, o ex-presidente Bill Clinton falará de uma maneira "muito pessoal" sobre Obama e sua visão sobre o país e o partido.

A convenção se dará em um momento delicado para o país. A economia ainda se mostra fragilizada e a taxa de desemprego continua acima de 8%. O Federal Reserve (banco central americano) se prepara para anunciar um novo pacote monetário de estímulo à atividade econômica. A plataforma do partido democrata para a eleição concentra-se especialmente nos temas econômicos, com propostas totalmente opostas às dos republicanos.

Obama e seus aliados democratas pretendem eliminar a redução do Imposto de Renda para a parcela mais rica da população e conceder benefícios para a classe média e as pequenas e médias empresas; são favoráveis ao aborto e ao casamento entre homossexuais; repetem a promessa de reformar a lei de imigração, para facilitar a legalização; defendem a reforma da Saúde, aprovada em 2010 e em fase de adoção.

Oito horas depois do discurso de Obama em Charlotte, no entanto, o Departamento do Trabalho divulgará na sexta-feira a taxa de desocupação de agosto. Seu discurso tende a ser sublimado pelo porcentual a ser conhecido e pelas pesquisas de opinião a serem divulgadas. Na segunda-feira, a organização do evento ainda torcia para lotar o estádio onde o presidente fará seu discurso, o Arena Bank of America, com capacidade para 55 mil pessoas. A campanha distribuiu ingressos entre os voluntários que trabalharam por mais de nove horas, como meio de encher os espaços.

Empate técnico

Até o momento, Obama está em empate técnico com Romney nas pesquisas nacionais. Sua desvantagem nessas consultas está na visão do eleitor sobre qual o melhor candidato para lidar com os desafios econômicos do país. Romney é o favorito na maioria das pesquisas. Na lógica eleitoral americana, entretanto, as consultas estaduais apontam mais claramente as vantagens dos candidatos.

Nesse quesito, o presidente está em situação mais confortável do que a de seu rival republicano. Segundo o Real Clear Politics, Obama tem 221 delegados para o Colégio Eleitoral, a instância decisória. Precisa apenas de outros 49 para assegurar sua reeleição. Romney tem 189. Daí a concentração de ambas as campanhas nos Estados ainda indecisos ou tradicionalmente não comprometidos com nenhum partido - Flórida, Ohio, Virgínia, Nevada, Colorado e Carolina do Norte, entre outros.

Charlotte foi escolhida como palco da convenção por ser o único dos Estados do Sul americano ainda indefinidos para a eleição de novembro aonde o partido democrata tem chances de vitória. Todos os demais são cativos dos republicanos. A escolha envolveu a superação de dificuldades - a resistência dos sindicatos a aportar recursos para a convenção porque a Carolina do Norte é avessa a essas instituições, um escândalo sexual no partido, o buraco no orçamento da convenção e os protestos programados.

Contra todas essas adversidades, a convenção reunirá hoje 5.556 delegados do partido, dos quais 50% serão mulheres. Desse universo, 27% é composto por afro-americanos. A representação hispânica terá 100 membros a mais do que em 2008. E haverá ainda, entre os delegados, 285 estudantes. A diversidade étnica e de gênero do evento já está sendo usada pela campanha de Obama e pelo comitê organizador como um contraponto à massa de anglo-saxões, sobretudo de idosos, presente à convenção republicana.