Convenção republicana: Trump concede perdão a ex-condenado que fundou programa de reintegração; siga

Na primeira aparição da segunda noite da Convenção Nacional Republicana, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu, em um ato na Casa Branca, perdão presidencial a Jon Ponder, que foi preso por roubar um banco e, depois disso, fundou um programa de reintegração para ex-prisioneiros.

O ato do presidente antecedeu os discursos do horário nobre da convenção, que esta noite incluem o da primeira-dama, Melania Trump, e de seu secretário de Estado, Mike Pompeo. A organização da campanha de reeleição de Trump disse que o presidente poderia fazer várias participações ao longo da noite.

Ao anunciar e assinar o perdão, Trump disse que a história de vida de Ponder chamou sua atenção e é um "belo testemunho do poder da redenção".

“Acreditamos que cada pessoa é feita por Deus com um propósito”, acrescentou o presidente. "Vou continuar a dar a todos os americanos, incluindo ex-presidiários, a melhor chance de construir uma nova vida e realizar seu próprio sonho americano."

Ponder se juntou a Trump na Casa Branca ao lado do ex-agente do FBI Richard Beasley, que o prendeu em 2004. Os dois hoje são amigos.

"Minha esperança para a América é que pessoas anteriormente encarceradas tenham a oportunidade de tirar vantagem do fato de que vivemos em uma nação de segunda chance", disse Ponder no vídeo. "Minha esperança para a América é que as autoridades policiais e as pessoas das comunidades em todo o nosso país possam se unir e perceber que, como americanos, temos mais em comum do que diferenças."

Em um vídeo mostrado durante a Convenção Nacional Republicana, Ponder e Beasley compartilharam sua história e agradeceram a Trump por sua liderança.