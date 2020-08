Convenção republicana: Trump deve dizer que americanos enfrentam escolha clara entre duas filosofias

WASHINGTON - O presidente Donald Trump está pronto para lançar um ataque ao rival democrata Joe Biden nesta quinta-feira, 27, última noite da Convenção Nacional Republicana, enquanto seu governo tenta lidar com a pandemia de coronavírus e uma onda de protestos antirracismo no país. Trechos do discurso de Trump foram fornecidos à agência Reuters por uma fonte em condição de anonimato.

O presidente republicano planeja enfrentar seu desafiante, que lidera as pesquisas de opinião antes de 3 de novembro, em um discurso no gramado sul da Casa Branca, um local controverso para um evento partidário. O discurso encerrará uma convenção de quatro dias que retratou o republicano como um líder que pode restaurar a economia e a ordem.

“Em nenhum momento antes os eleitores enfrentaram uma escolha mais clara entre duas partes, duas visões, duas filosofias ou duas agendas", espera-se que Trump diga. "Passamos 4 anos revertendo o dano que Joe Biden causou nos últimos 47", deve dizer Trump, referindo-se à carreira de Biden como senador e vice-presidente.

O discurso ocorre em um momento em que os EUA informam mais de 180 mil mortes por coronavírus - mais do que qualquer outro país - e em meio a uma nova onda de protestos contra o mais recente episódio da polícia atirando contra um americano negro.

O tom esperado ecoa a mensagem de Trump há quatro anos, em sua primeira candidatura a um cargo público. “Tenho uma mensagem para todos vocês: o crime e a violência que hoje afligem nossa nação em breve, e quero dizer muito em breve, chegará ao fim ", disse Trump à convenção republicana em Cleveland em julho de 2016.

Na quinta-feira, Kenosha, Wisconsin, começou o dia sob um toque de recolher após três noites de conflito civil - incluindo incêndio criminoso, vandalismo e assassinatos - tudo desencadeado por um policial que atirou e paralisou um homem negro no domingo.

Trump, um magnata do ramo imobiliário de Nova York, está procurando revigorar uma campanha à reeleição que tem sido amplamente ofuscada pela pandemia, que também deixou milhões de americanos sem trabalho.

Embora seu índice de aprovação entre os republicanos continue alto, a dissidência dentro de seu próprio partido está aumentando. Em três cartas abertas publicadas na semana passada, Biden ganhou endossos de mais de 160 pessoas que trabalharam para o ex-presidente George W. Bush ou para ex-candidatos presidenciais republicanos como John McCain e Mitt Romney.

No início desta semana, 27 ex-legisladores republicanos endossaram Biden enquanto o Projeto Lincoln, entre os mais proeminentes grupos apoiados pelos republicanos que se opõem a Trump, disse que um ex-chefe do Partido Republicano se juntou a ele como conselheiro sênior.

Trump, um ex-apresentador de reality show, e seus conselheiros configuraram seu discurso com o olhar de um produtor. Ele vai abordar a nação tendo a Casa Branca ao fundo, irritando os críticos que dizem que a realização de um evento político na sede oficial da presidência é uma potencial violação da lei. A Lei Hatch, que limita o uso de propriedade federal para fins políticos, exclui o presidente e o vice-presidente, mas não outros funcionários federais, como os da Casa Branca.

Fogos de artifício são esperados nos monumentos próximos em Washington ao final do discurso de Trump. Ele vai se dirigir a uma plateia no gramado, apesar dos avisos contra essas aglomerações por causa da pandemia, que forçou ambos os partidos políticos a programar suas convenções para formatos virtuais.

Também nesta quinta-feira, a candidata democrata à vice-presidência, senadora Kamala Harris, planeja fazer um discurso em Washington caracterizando a convenção republicana como desonesta e como uma distração da resposta da Casa Branca à pandemia.

"Parte do que vou falar é que eles estão lidando com mentiras", disse ela durante um evento de arrecadação de fundos na quarta-feira. "As pessoas estão de luto. Elas estão de luto pela perda de pessoas que amaram. Elas estão de luto pela perda de empregos. Elas estão lamentando a perda da normalidade e da consistência."

Outros palestrantes programados para esta quinta-feira incluem republicanos como Mitch McConnell, líder da maioria no Senado; o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano Ben Carson; o advogado Rudy Giuliani, um feroz crítico de Biden e seu filho Hunter Biden, e o líder religioso Franklin Graham./ REUTERS