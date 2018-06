Conversas sobre coalizão com Merkel podem ir até janeiro

A União Democrata Cristã (CDU), de Merkel, e a União Social Cristã (CSU) precisam de um parceiro de coalizão depois de ficarem a apenas cinco assentos da maioria parlamentar absoluta nas eleições nacionais do último dia 22.

Após o encontro, o SPD vai realizar uma convenção para decidir se dará início a negociações formais para a formação de um novo governo de coalizão.

A expectativa é que as conversas sejam difíceis em face das diferentes opiniões dos conservadores de Merkel e do SPD sobre questões relevantes como impostos e salário mínimo. Os social-democratas querem aumento de impostos para os ricos, uma proposta que sofre oposição dos partidos de Merkel.

O grupo de Merkel provavelmente vai se reunir também com representantes do Partido Verde na próxima semana para discutir a possibilidade de uma aliança, segundo o secretário-geral do CDU, Hermann Gröhe. Fonte: Dow Jones Newswires.