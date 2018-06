Convites usados da posse de Obama estão à venda Cidadãos que conseguiram ingressos para a posse do segundo mandato de Barack Obama colocaram os bilhetes usados à venda como suvenires. Os lances começam em US$ 9,99 no site de leilões eBay. O preço mínimo é por um convite para a área comum. O site tem também convites antigos para a posse de outros presidentes americanos.