Cooperação internacional reforça segurança, diz Obama O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que a cooperação internacional ajuda a reforçar a segurança do país, e disse que, na Ucrânia, todas as pessoas têm o direito de se manifestar, de forma pacífica. "Nossa aliança com a Europa continua a mais forte que o mundo já viu", disse ele, fazendo uma referência às denúncias de espionagem da Casa Branca em líderes europeus que azedaram as relações de Washington com o velho continente.