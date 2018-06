Copiloto da Germanwings ensaiou descida em voo anterior, apontam investigações De acordo com o Escritório de Investigação e Análise (BEA) da França, o copiloto Andreas Lubitz, do voo 4525 da Germanwings que caiu em março nos Alpes franceses, havia ensaiado uma descida da aeronave durante o percurso de ida, de Düesseldorf, na Alemanha, para Barcelona, na Espanha. O acidente aconteceu durante o percurso de volta entre as duas cidades, no dia 24 de março.