Copiloto de avião desaparecido tentou ligar do celular, diz jornal

KUALA LAMPUR - Investigadores do desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines suspeitam que o copiloto da aeronave tentou fazer uma ligação com seu celular depois que o avião foi desviado da rota, disse neste sábado, 12, o jornal New Straits Times, da Malásia, citando fontes não identificadas.

O jornal citou fontes da investigação segundo as quais a tentativa de ligação do co-piloto Fariq Abdul Hamid foi registrada por uma torre de celular enquanto o avião estava a cerca de 200 milhas náuticas a nordeste da costa oeste do Estado de Penang. A região foi o último local em que o radar fez contato com o avião desaparecido, às 2h15 da manhã de 8 de março.

"A torre da empresa de telecomunicações registrou a ligação que ele estava tentando fazer. Mas a ligação foi cortada porque a aeronave voava rapidamente, e não entrou na cobertura de outra torre", disse o New Straits Times citando uma fonte não identificada.

Autoridades governamentais não puderam ser imediatamente contatadas para comentar a informação. O New Straits Times citou o ministro dos Transportes, Hishammuddin Hussein, segundo o qual a informação precisaria ser verificada.

Mas ele questionou a notícia, dizendo que se isso tivesse acontecido, "nós já teríamos ficado sabendo antes".

O jornal citou outras fontes ligadas à investigação, afirmando que o sinal do celular de Fariq foi captado, mas que poderia ser o aparelho sendo desligado, e não sendo usado em uma ligação.

A Malásia está focando em sua investigação criminal do pessoal de cabine e pilotos do avião -- o capitão de 53 anos Zaharie Ahmad Shah e Fariq, de 27 anos -- depois de desvincular qualquer dos 227 passageiros de envolvimento, disse a polícia.

Investigadores acreditam que pessoas com conhecimento detalhado do funcionamento do Boeing 777-200ER e de aviação comercial desligaram os sistemas de comunicação do avião antes de desviá-lo de sua rota.

As buscas pelo avião no sudeste do Oceano Índico prosseguiam neste sábado, em meio a temores de que as baterias das caixas pretas podem ter acabado.

(Por Stuart Grudgings)