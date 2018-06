Coreia do Norte acusa EUA e Seul de conspirarem para assassinar líder do país com armas químicas

SEUL - A Coreia do Norte acusou nesta sexta-feira, 5, a Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA e o serviço de inteligência da Coreia do Sul de conspirarem para atacar sua “liderança suprema” com armas bioquímicas, e disse que esse “sonho” nunca poderia dar certo.

A tensão na península coreana tem estado alta há semanas, principalmente por preocupações de que Pyongyang poderia conduzir seu sexto teste nuclear ou mais um lançamento de míssil balístico como uma provocação às determinações do Conselho de Segurança da ONU.

O ministro de Segurança da Coreia do Norte divulgou um comunicado no qual informa o “esforço” dos “imperialistas” americanos, e destaca que Seul tem ido “além dos limites”.

“A Agência Central de Inteligência dos EUA e o Serviço de Inteligência (IS) da Coreia do Sul, um viveiro do mal no mundo, armou uma ação perversa para ferir a liderança suprema da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e seus atos chegaram a uma fase extremamente séria de implementação após cruzarem o limite da RPDC”, diz a nota, segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA.

“Um grupo de ‘terroristas terríveis’, os quais a CIA e o IS infiltraram na RPDC com base em preparativos encobertos e meticulosos para cometer terrorismo patrocinado pelo Estado contra a liderança suprema da RPDC por meio do uso de substâncias bioquímicas, foi recentemente detectado.”

A embaixada dos EUA em Seul e o Serviço de Inteligência Nacional da Coreia do Sul ainda não comentaram a informação. / REUTERS