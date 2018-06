Coreia do Norte acusa Trump de implorar por guerra durante viagem à Ásia

SEUL - A Coreia do Norte disse neste sábado, 11, que a primeira viagem do presidente dos EUA, Donald Trump, à Ásia mostrou que ele é um “destruidor” e pediu por uma guerra na península coreana.

“Trump, durante sua visita, revelou sua verdadeira natureza como destruidor da paz e estabilidade mundiais e implorou por uma guerra nuclear na península coreana”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em um comunicado divulgado pela agência estatal de notícias KCNA.

O líder americano avisou Pyongyang na quarta-feira 8 para não subestimar os EUA quando realizou sua visita à Coreia do Sul.

O porta-voz norte-coreano disse que nada impediria os norte-coreanos de prosseguirem com seu programa de armas nucleares.

As advertências do presidente americano "nunca poderão nos atemorizar, nem frear nossos avanços", garantiu o assessor, segundo a KCNA. "Pelo contrário, nos estimulam a acelerar os esforços para a grande causa, que consiste em chegar a uma força nuclear nacional.”

Trump participa do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Danang, no Vietnã. Neste sábado, ele viaja para Hanói e depois segue para as Filipinas, última etapa de sua viagem. / REUTERS e AFP