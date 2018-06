Coreia do Norte adia lançamento de foguete

Meios de comunicação locais disseram que os cientistas do programa espacial encontraram "deficiências técnicas no mecanismo de controle do módulo do primeiro estágio do foguete". O comunicado não dá detalhes sobre o problema e diz que os técnico estão "avançando" nas preparações finais para o lançamento.

A Coreia do Norte faz sua segunda tentativa neste ano de lançar um foguete, ação que segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), Estados Unidos, Coreia do Sul e outros países é um teste para a tecnologia de mísseis do país, que pode ser usada para atacar o território norte-americano. Washington advertiu Pyongyang a cancelar o lançamento ou enfrentar uma nova onda de sanções.

O primeiro-ministro do Camboja e presidente da Associação da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, pela sigla em inglês), Hun Sen, pediu nesta segunda-feira que a Coreia do Norte desista do lançamento do foguete, afirmando que a medida levará "medo e tensão" para a região. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.