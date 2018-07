Coreia do Norte ameaça agir em fronteira marítima A Coreia do Norte prometeu realizar uma ação militar se a Coreia do Sul invadir sua fronteira marítima. O comunicado norte-coreano é uma resposta a um incidente na sexta-feira no qual a Coreia do Sul disse que seu navio disparou tiros de alerta contra barcos pesqueiros norte-coreanos que cruzaram uma disputada fronteira no Mar Amarelo.