Coreia do Norte ameaça ampliar arsenal nuclear

A Comissão para a Reunificação Pacífica da Coreia classificou os apelos dos EUA para que Pyongyang desista de seus programas nuclear e de desenvolvimento espacial como "grave provocação", segundo divulgou nesta quinta-feira a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

Um porta-voz não identificado da comissão, citado pela agência, disse que a Coreia do Norte vai fortalecer ainda mais seu "poderio militar nuclear" para garantir sua soberania, "independente de qualquer preço que venha a pagar".

No mês passado, o Conselho de Segurança da ONU impôs novas sanções aos norte-coreanos após o lançamento fracassado de um foguete por Pyongyang. As informações são da Associated Press.