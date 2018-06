Coreia do Norte ameaça ataque nuclear

SEUL - Após a Coreia do Sul iniciar a realização exercícios militares em parceira com os Estados Unidos na última segunda-feira, o exército norte-coreano reafirmou neste sábado que está preparado para lançar um ataque nuclear preventivo e "libertar o Sul, inclusive Seul". A medida seria uma resposta às intenções sulistas de "avançar contra Pyongyang", ainda que os Estados Unidos e a Coreia do Sul afirmem que as operações não passam de "exercícios de rotina".

Autoridades sul-coreanas teria entrado em contato com o vizinho do norte pedindo que parem com as ameaças e este tipo de comportamento, alertando que a provocação pode resultar em conflito.

Um ataque preventivo desta magnitude é pouco provável, afirmam analistas, já que tem grande potencial de acarretar na queda do líder autoritário Kim Jong Un, diante de uma eventual retaliação norte-americana. A percepção é de que a retórica norte-coreana tem como alvo o público interno, numa tentativa de demonstrar força nas vésperas de um grande encontro do partido vigente, que deve ocorrer em maio.

Neste ano, os exercícios militares sul-coreanos ocorrem após o recente teste nuclear realizado pela Coreia do Norte, com o lançamento de um míssil de longo alcance. / Fonte: Associated Press.