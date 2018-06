Coreia do Norte ameaça e Seul promete responder O Exército da Coreia do Norte ameaçou a Coreia do Sul de uma retaliação iminente a menos que Seul se desculpasse por manifestantes anti-Pyongyang que queimaram representações de seus líderes. Em seguida, a Coreia do Sul chamou o ultimato do Norte de "lamentável" e prometeu uma resposta dura a qualquer provocação militar.