Coreia do Norte ameaça EUA, Havaí e Guam A Coreia do Norte colocou seu Exército em estado de prontidão para combate nesta terça-feira, com unidades "estratégicas" de foguetes ordenadas a se prepararem para possíveis ataques contra os Estados Unidos continental e as ilhas do Havaí e Guam, informou a mídia estatal.