Coreia do Norte anuncia condições para negociações

O comunicado do Departamento de Política da Comissão de Defesa Nacional foi divulgado quatro dias depois de Pyongyang rejeitar a última oferta de diálogo de Seul, alegando que faltava sinceridade na proposta. Os EUA dizem que estão prontos para conversar com o Norte, mas Pyongyang deve primeiro reduzir as tensões e honrar acordos anteriores de desarmamento.

Antes que as conversações recomecem, a Coreia do Norte disse que os EUA devem retirar também todos os equipamentos de armas nucleares da Coreia do Sul e da região. O país afirmou que a Coreia do Sul, por sua vez, deve acabar com todas as manifestações anti-Coreia do Norte. Recentemente, Seul havia culpado Pyongyang por um ataque cibernético que desativou dezenas de milhares de computadores e servidores em emissoras e bancos sul-coreanos no mês passado. A Coreia do Norte negou responsabilidade pelos ataques cibernéticos. As informações são da Associated Press.