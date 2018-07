Coreia do Norte condena árvore de Natal do Sul A Coreia do Norte voltou a protestar contra a instalação de uma árvore de Natal gigante na Coreia do Sul, perto da fronteira entre os dois países beligerantes. O governo norte-coreano diz que o objeto iluminado faz parte de uma campanha de "guerra psicológica" para enfraquecer o comando de Pyongyang. Militares fazem a segurança da árvore.