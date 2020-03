Coreia do Norte confirma lançamento de projéteis de longo alcance

SEUL - O regime da Coreia do Norte confirmou nesta segunda-feira, 2, um exercício de artilharia com projéteis de longo alcance, do qual seu principal líder, Kim Jong-un, participou.

Segundo a agência oficial norte-coreana KCNA, o teste demonstrou "precisão" no lançamento de projéteis. A agência não especificou onde o tipo de armamento seria utilizado.

De acordo com a Coreia do Sul, o lançamento de pelo menos dois projéteis ocorreu nas proximidades da cidade de Wonsan, na costa do Mar do Japão.

Os projéteis voaram uma distância de cerca de 240 quilômetros e atingiram uma altura aproximada de 35 quilômetros, segundo relatos de fontes militares sul-coreanas.

Nas informações publicadas pela KCNA, Kim é visto em pé no local de testes balísticos, com um oficial do Exército norte-coreano atrás dele e o rosto parcialmente coberto por uma máscara preta, possivelmente por causa de medidas para evitar a propagação do coronavírus.

Este foi o primeiro teste de armas de longo alcance na Coreia do Norte desde que Kim anunciou no ano novo que seu país está desenvolvendo uma nova "arma estratégica".

Pyonyang realizou treze testes de armas em 2019, ano marcado pelo fracasso da cúpula de Hanói, em que Washington considerou insuficiente a oferta de desarmamento da Coreia do Norte e se recusou a suspender suas sanções. Desde então, as negociações sobre desnuclearização entre as duas partes permanecem paralisadas.